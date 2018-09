Austrian Interior Award für Georg Bechter Licht

6.09.2018

Georg Bechter Licht darf sich über eine weitere Auszeichnung freuen: Das Vorderwälder Unternehmen wurde für seine Einbauleuchte mit Sichtbetonkapsel mit dem Austrian Interior Award 2018 ausgezeichnet.

"Klein, rahmenlos und flächenbündig integriert, bietet die Sichtbetonkapsel ein Lichtsystem, das hohe Anwenderfreundlichkeit, hervorrgagende Lichtqualität und die Ästhetik einer ungestörten Sichtbetondecke miteinander verbindet", so die Jury in ihrer Begründung.

Zum ersten Mal wurden beim Austrian Interior Award 2018 innovative Innenarchitekturprojekte und Produkte aus dem Interiorbereich ausgezeichnet. 313 Projekte waren eingereicht worden.

"Obwohl die in die Decke integrierte Lichtquelle kaum wahrnehmbar ist, bietet sie großzügig Licht. Die Sichtbetonkapsel bringt ein System auf einen 28mm kleinen Punkt, der als minimaler Deckenauslass ein LED-Modul aufnehmen kann. Durch die innovative Schalungstechnik des eigens entwickelten Einbaumoduls entsteht eine elegante Lichtlösung in Beton - integriert, reduziert und zurückhaltend. Sie lässt sich einfach und beinahe werkzeuglos auf der Schalung platzieren und bleibt durch den Abstand des Kapselhalses zur Betonvorderkante unsichtbar. Durch gezielt eingesetzte Reflektoren, die schöne Lichtkegel in den Raum werfen, und die feine Schattenbildung, die Materialien in ihrer Brillanz wirken lassen, entsteht mit der Sichtbetonkapsel eine Lichtlösung. die Räume ungestört wirken lässt", so die Jury weiter.