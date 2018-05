Außenleuchte 'Flow' von Thorn

10.05.2018

Flow von Thorn Lighting schafft eine neue Dimension der Vielseitigkeit für Außenbeleuchtung: zeitlos, dezent und flexibel in nahezu jeder Umgebung. Die zahlreichen Montage- und Optik-Optionen entsprechen den vielfältigen Anforderungen von Stadtbeleuchtung. Mit dieser Neuheit aus dem Hause Thorn können Designer städtische Räume einheitlich und harmonisch gestalten. Der Fokus der Leuchte liegt auf den Aspekten Sicherheit, Wohlbefinden und Funktionalität.

Corinne Delor, Produktmanagerin für den urbanen Straßenraum: "Die benötigte Lichtverteilung zu erreichen und gleichzeitig die städtischen Räume klar und einheitlich zu halten, ist eine Herausforderung für Designer. Deshalb haben wir Flow so entworfen, dass sie sich mit einer Vielzahl an Möglichkeiten und dezentem zeitlosen Design in ihre Umgebung einfügt."

Die Leuchte profitiert von Thorns supereffizienter R-pec- und Flächen-Optik für Straßen und Freiflächen. Prismatisches Glas und ein weißer Reflektor stellen ausgezeichneten Blendschutz sicher. Flow ist in verschiedenen Farbtemperaturen bis hin zu warmen 2.700K erhältlich, sodass jedes Stadtgebiet mit einem einladen Ambiente erhellt werden kann.

Flow ist nicht nur eine äußerst flexible, sondern auch kosteneffiziente LED-Lösung, die sich ebenso gut für Sanierungen und Nachrüstungen wie für neue Installationen eignet. Eine Lichtausbeute von bis zu 139lm/W ermöglicht es ihr im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen, beträchtliche Mengen an Energie einzusparen. Zudem ist die Flow mit einer 10kV Überspannungsschutzvorrichtung ausgestattet. Lumenpakete sind von 1.700 lm bis 13.600 lm erhältlich.