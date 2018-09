Außen gleich, innen besser: LED statt Halogen

19.09.2018

Halogenlampen lassen zu viel Energie als Wärme verpuffen. Deswegen werden sie seit Anfang September nicht mehr auf den Markt gebracht.

Energiesparsame Leuchtmittel müssen also her. Die beste Alternative sind LEDs. Was beim Umstieg zu beachten ist, hat die Brancheninitiative licht.de kompakt in einem Flyer zusammengefasst.