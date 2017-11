Ausgezeichneter Imagefilm von Vistapark für Ansorg

8.11.2017

"Licht ist Poesie" - und die funktioniert auch international: Das gleichnamige Imagevideo für Ansorg, einem Spezialisten für die Konzeption von Leuchten und Lichtlösungen für den Einzelhandel, wurde bei den 'Corporate Media & TV Awards' in Cannes mit dem Silbernen Delphin ausgezeichnet.

Damit errangen das Werk der Design- und Kommunikationsagentur Vistapark und des Produktionsunternehmens 'Das Department' aus Dortmund, einen der begehrten Preise, für die rund 1.000 Einsendungen eingegangen sind. Insgesamt wurden 176 Trophäen in Gold, Silber, Schwarz, Blau und Weiß an Produktionsfirmen, Agenturen sowie Auftraggeber aus mehr als 40 Ländern vergeben.

Bereits zum achten Mal wurden die weltbesten Wirtschaftsfilme, Onlinemedien und TV- Dokumentationen in Cannes prämiert. Dieses Jahr gab es insgesamt fünf Kategorien. Vistapark punktete gleich in der ersten, Corporate Filme und Videos. Der Imagefilm "Licht ist Poesie" platzierte sich in der Unterkategorie Marketingfilme – B2B unter den Silber-Gewinnern und brachte damit gemeinsam mit acht anderen Agenturen, darunter nur eine weitere deutsche, den Silbernen Delphin dieser Sparte aus Cannes mit nach Hause.

Die höchste Auszeichnung, den Weißen Delphin, konnte sich zum ersten Mal in der Geschichte des Festivals eine dänische Produktionsfirma sichern. Er ging an M2Film mit "The Heart of Trade" für A.P. Moller – Maersk.