ASB installiert ersten öffentlich zugänglichen LED-Sportboden in den USA

28.08.2018

"Court 16" heißt ein innovativer Tennisclub in den der Vereinigten Staaten. Es wurde ein multifunktionaler LED-Sportboden von ASB Glassfloor installiert, der mit dem Trainingskonzept von Court 16 besonders gut harmoniert: Platzgröße und Zuschnitt wird dem Alter und den Fähigkeiten der Trainierenden dynamisch angepasst.

2014 hat Geschäftsführer Anthony Evrard die erste Filiale seines Tennisclubs "Court 16" eröffnet. Eine Pionierleistung: Der gebürtige Brüsseler verfolgte konsequent seine Idee eines Tennisclub-Konzepts für Kinder von 3 bis 11 Jahren – eine für die USA vollkommen neue Idee, die Evrard aus Europa mitgebracht hatte. Für Anthony Evrard ist Spaß am Spiel am wichtigsten – und Spaß lässt sich seiner Überzeugung nach Kindern erheblich besser vermitteln, wenn die Trainingsmethoden dem Alter angepasst sind und sie auf einem kleineren Feld lernen.

"Wir haben dieses Format nicht erfunden", sagte Evrard bei der Eröffnung dem Brooklyn Magazine. "In Europa ist es selbstverständlich, dass man auf kleineren Plätzen anfängt. Was uns unterscheidet, ist die Ästhetik des Ortes."

Evrards Konzept ging auf: "Court 16" war so erfolgreich, dass im Februar 2018 der erste Ableger eröffnet wurde: nicht weit entfernt vom Standort in Brooklyn, in Long Island City/Queens. Auch bei seinem zweiten "Court 16"-Club stehen Kinder und Jugendliche im Mittelpunkt. Allerdings mit einem kleinen Unterschied: In Long Island City sollten auch Erwachsene mittrainieren können, denn dadurch erhöht sich die Motivation für alle. Allerdings brachte diese Idee bei der Planung gewisse Schwierigkeiten mit sich: Benötigt wurden unterschiedliche Platzgrößen – für Kinder, für Jugendliche und für Erwachsene. Gleichzeitig sollten die Plätze möglichst flexibel sein, damit die Fläche an die jeweiligen Buchungen angepasst werden kann. Die Lösung für dieses Problem kam aus Deutschland, genauer: aus Bayern. Das Unternehmen ASB Glassfloor aus Stein a. d. Traun bietet mit seinen Glasböden für Sporteinrichtungen eine patentierte Lösung an.