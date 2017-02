Artemide mehrfach mit dem If-Desig-Award ausgezeichnet

20.02.2017

Der renommierte italienische Leuchtenhersteller Artemide wurde bei den iF Design Awards 2017 gleich mit drei Preisen für die Leuchten Ameluna, Discovery und Unterlinden bedacht.

In Kooperation zwischen Artemide und Mercedes-Benz Style entstand die futuristische Pendelleuchte Ameluna – ein optoelektronischer Clou und einem Design, das an mystisch leuchtende Tiefseewesen erinnert. Mit der Ameluna zeigt sich das Potential zweier Unternehmen, die in ihren jeweiligen Disziplinen zu relevanten Innovatoren der Verbindung von Funktionalität und Formgebung gehören. Mit der Leuchte Ameluna wird Licht nicht nur als ein intelligentes Gestaltungselement gedacht: Ästhetik und Aufgabe des Leuchtobjektes verschmelzen zu einem Gesamtkunstwerk.

Der dynamisch-konvex geschwungene Leuchtkörper mit einem Durchmesser von 800 Millimetern und einer Höhe von 150 Millimetern mündet in einen das transparente Volumen sanft umfließenden Kranz aus LEDs. Die Möglichkeit, die individuell definierte Lichtstimmung aus dem Auto per App auf dem Smartphone in das eigene Zuhause zu übertragen, verbindet Ästhetik mit Intelligenz und beweist ein feines Gespür für zukunftsweisende Technologien.