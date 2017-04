AR-App zur Steuerung und Einrichtung IoT-fähiger Industriebeleuchtung

3.04.2017

Tridonic und Eon Reality Inc., ein Spezialist für Wissenstransfer in Industrie, Bildung und Edutainment per virtueller Realität, haben sich zu einer Partnerschaft zusammengeschlossen. Gemeinsam haben sie eine Steuerungs- und Bereitstellungs-/Einrichtungsschnittstelle im Bereich Augmented Reality (AR) für die IoT-fähige, industrielle Lichtlösung Net4more von Tridonic entwickelt.

Angekündigt und vorgeführt wurde die AR-Anwendung auf der CeBIT im Rahmen des Tridonic-Vortrags "Licht als Rückgrat für das Internet der Dinge". Durch den Einsatz von AR wird die Steuerung und Einrichtung von LED-Leuchten erheblich erleichtert. Die Leuchten lassen sich mit der Augmented-Reality-App, die über ein ausgeklügeltes Mesh-Netzwerk mit dem Gerät verknüpft ist, visuell identifizieren und steuern. Dies ermöglicht Nutzern vor Ort und aus der Entfernung, die Leistung des Geräts zu prüfen oder die Beleuchtung zu steuern. Net4more ist auf IPv6-Protokollen aufgebaut, die eine einfache Kommunikation mit Fremdleistungen und -geräten – in diesem Fall die AVR-Plattform von Eon Reality – möglich machen. "Licht spielt beim Internet der Dinge eine entscheidende Rolle, denn es ist überall zu finden und ist zudem digital und vernetzt. Es bildet also das ideale Rückgrat für das IoT, über das wiederum alle anderen Geräte vernetzt werden können. Mit unserem System Net4more können wir nicht nur Leuchten verknüpfen, sondern zusätzlichen Wert bieten, der über das Licht hinausgeht", erklärt Mathias Burger, Director Product Management Controls, Tridonic.