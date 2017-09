Apollon von Osram erzeugt homogene Lichtfenster im Raum

4.09.2017

Apollon von Osram ist eine vielseitige, bildschirmarbeitsplatztaugliche (UGR19) LED-Leuchte für Installateure, die Wert auf eine durchdachtes Lichtkonzept mit vielen Extras legen. Die Leuchten erscheinen als homogene "Lichtfenster", die sich zu Lichtdecken im Raum gruppieren lassen.

Gegenüber dem Vorgängermodell wurde der Lichtstrom um 15 % auf 4.000 lm erhöht. Sie bietet damit einen effizienten und ökonomischen Ersatz von nicht nur 3-lampigen, sondern sogar von 4-lampigen Rasterleuchten 4x18W (T8) bzw. 4x14W (T5).

Ob als quadratische Einlegeleuchte für Systemdecken, als Anbauleuchte oder in abgependelter Montage - Apollon ist vielseitig in Büro- und öffentlichen Gebäuden für Bildschirmarbeitsplätze und Besprechungsräumen sowie in Foyers und Verkehrszonen einsetzbar. Besonderes Kennzeichen ist die homogen leuchtende Lichtfläche ohne sichtbare Lichtpunkte.