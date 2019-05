Ansorg installiert fürstlichen Lichterglanz in historischem Schuhgeschäft

15.05.2019

In einem Freiburger Altstadthaus, zwischen denkmalgeschützten Wandfresken und bemalten Holzdecken, bietet das traditionsbewusste Schuhhaus Lüke heute seine exquisiten Schuhmoden in historischem Ambiente feil. Für dieses Kleinod unter den Ladenlokalen schuf Ansorg das passende Beleuchtungskonzept. Es besteht nicht nur aus Licht, Leuchten und Technik, sondern auch aus Design, Stil und Einfühlungsvermögen.

"Wir suchten ein Lichtkonzept, das die Waren erstklassig präsentiert, unseren Stil mit Zurückhaltung unterstreicht und die unterschiedlichen Welten in unserem neuen Geschäft harmonisch zusammenbringt", erklärt Daniel Larysch, Personalleiter bei Lüke, die Anforderungen an die Ladenbeleuchtung. Sie muss passen und bequem sitzen wie der Lieblingsschuh und dabei eine zeitlose Eleganz ausstrahlen. Denn heute sind modische Schuhe an keinerlei Konventionen mehr gebunden. Jeder kann sich in Freiburg aus dem Angebot an zeitlosen Klassikern und angesagten Marken das an den Fuß wünschen, was ihm gefällt. Licht und Beleuchtung müssen dafür bei Schuhe Lüke aus historischer Bausubstanz und zeitgemäße Produktpräsentation eine neue, in sich stimmige Einkaufswelt erschaffen.

Die einzigartigen denkmalgeschützten Wandfresken zeigen historische Wappen bedeutender Adelsgeschlechter und weisen auf die ursprüngliche Funktion des Raums als Rittersaal hin. Diese Besonderheit will mit Licht ablenkungsfrei, doch deutlich betont sein, um das geschichtliche Flair des Geschäfts authentisch zu unterstreichen. Bei den farblich gefassten Holzdecken darf es nur zu minimalen Eingriffen an der historischen Bausubstanz kommen. Gleichzeitig muss das Licht selbst in Intensität und Zusammensetzung so gewählt sein, dass es Fresken, Deckenfarben und Schuhe schonend und gleichzeitig deutlich erstrahlen lässt.

"Um die zahlreichen Herausforderungen in Freiburg in einem durchgängig stimmigen Konzept zu bewältigen, haben wir im engen Austausch mit den Hausherrn die Details perfektioniert", erinnert sich Thomas Bock, verantwortlicher Vertriebsmitarbeiter von Ansorg.

"Die niedrigen Rundbogen-Schaufenster erstrahlen heute im Licht kompakt designter Leuchten. Speziell für solche Raumsituationen haben wir die Leuchte Coray Cxs entwickelt. Unter den Decken sorgen frei dreh- und schwenkbare Leuchten für viel Flexibilität und ein stets einheitliches Erscheinungsbild. Es bleibt in jeder Beleuchtungssituation zurückhaltend homogen, da für die unterschiedlichen Aufgaben lediglich der innenliegende Reflektor angepasst werden muss."