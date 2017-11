Ammoniakbeständige Stallbeleuchtung von Wasco

20.11.2017

Neu in ihrem Produktprogramm hat die Wasco GmbH aus Norden (Niedersachsen) die ammoniakbeständige LED-Leuchte Redox IP66 NH3. Das für die Tierhaltung geeignete Lichtband ist so robust konzipiert und gebaut, dass es selbst durch den in der Stallluft enthaltenen aggressiven Ammoniak keinen Schaden nimmt.

Es wurde dahingehend von der Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V. (DLG) auf Ammoniakbeständigkeit geprüft. Landwirte profitieren bei dem Lichtbandsystem – neben der Beständigkeit – von hoher Energieeffizienz, guter Lichtqualität und verlässlichem Schutz gegenüber Staub und Strahlwasser.

Die Bedingungen in landwirtschaftlichen Betrieben stellen hohe Anforderungen an die dort eingesetzten Leuchten. Denn in Tierställen entstehen nicht nur Staub und Gerüche, sondern auch schädliches Ammoniak (NH 3 ). Etwa 95 Prozent der Gesamtemissionen an Ammoniak sind in Deutschland auf die Landwirtschaft zurückzuführen. Davon entfallen rund 52 Prozent auf die Rinderhaltung und rund 20 Prozent auf die Schweinehaltung. Eine hohe Konzentration dieses Gases in der Stallluft führt zu Korrosionsschäden an den Leuchten und kann mitunter ihre Lebensdauer erheblich reduzieren. Diese Problematik stellt Hersteller vor die Herausforderung, geeignete Lösungen zu entwickeln. Mit dem LED-Lichtband Redox IP66 NH3 bietet Wasco ein System, das sich insbesondere auch für landwirtschaftliche Betriebe eignet.

Leicht entzündliche Materialien wie Heu, Stroh und Futtermittel sorgen in landwirtschaftlichen Betrieben für eine erhöhte Feuergefährdung durch Staub und Fasern. In der Schutzart IP66 und mit dem D-Zeichen weist Redox eine vollständige Dichtheit gegen Staub auf und verhindert die Brandgefahr. Zum anderen bietet die Leuchte Schutz gegen Strahlwasser. Dies hat vor allem praktische Vorteile: So kann bei der Reinigung der Leuchten auch problemlos Wasser verwendet werden. Doch nicht nur die hohe Schutzart prädestiniert das System für den Einsatz in landwirtschaftlichen Betrieben – Die Wasco-Leuchte Redox IP66 in der Version NH3 zeichnet sich vor allem durch ihre Robustheit und Beständigkeit aus. Dadurch trotzt sie auch der hohen Ammoniakbelastung in Tierställen mühelos. Dies geht aus einem Labortest der Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V. hervor.