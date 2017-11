Amber: Neue Lichtfarbe von Schuch für sensible Bereiche

2.11.2017

Sensible Bereiche in der Außenbeleuchtung, in denen es um erhöhte Sicherheit, Ökologie oder Lebensqualität geht, verdienen unsere besondere Aufmerksamkeit. Die richtige Wahl der Lichtfarbe spielt hier eine entscheidende Rolle.Leuchten mit der Lichtfarbe Amber (1.800K) werden diesen hohen Anforderungen gerecht.

00 "Gelbes Licht" wird weniger gestreut: Ein entscheidender Vorteil z. B. bei der Beleuchtung von Hafenanlagen, Containerterminals, Verladestationen. "Gelbes Licht" für Insektenschutz, Sternenparks und mehr Lebensqualität in der Altstadtbeleuchtung.

Dieses "gelbe Licht" wird bei Nebel deutlich weniger gestreut als weißes Licht mit einem hohen Blauanteil. Bessere Sicht und damit höhere Sicherheit sind die Folge. Ein entscheidender Vorteil bei der Beleuchtung von Hafenanlagen, Containerterminals, Verladestationen, Schleusenanlagen der Binnenschifffahrt usw. die Tag und Nacht und bei jedem Wetter einen sicheren Betrieb gewährleisten müssen. "Gelbes Licht" wird deutlich weniger in den Nachthimmel gestreut und ist aufgrund des nicht vorhandenen Blauanteils das insektenfreundlichste Licht. Ideal also für die Beleuchtung von Parkanlagen, Bereichen die an Landschafts- oder Naturschutzgebiete angrenzen, sowie für Regionen, die als sogenannte Sternenparks anerkannt werden wollen, wie z.B. die Region Westhavelland, das Biosphärenreservat Rhön oder der Sternenpark Eifel.