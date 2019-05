Alpines DCL-Drohnen-Rennen mit Lichtinszenierung von Trilux

9.05.2019

Ein Wettkampf voller Nervenkitzel in über 2.000 Höhenmetern, die längste Halfpipe der Welt und atemberaubende Flugmanöver in eisiger Kälte: Die Drone Champions League (DCL) ist im schweizerischen Laax spektakulär in die neue Saison gestartet. Ende März traten hier die besten Piloten der Welt im Wettflug der Highspeed-Drohnen gegeneinander an. Als offizieller Lichtpartner sorgte Trilux für die richtige Inszenierung.

00 Die Olexeon LED von Trilux sorgte für hervorragende Kamerasicht der Piloten während des Wettkampfs. Foto: Mathias Kniepeiss Die Drone Champions League (DCL) startete im schweizerischen Laax spektakulär in die neue Saison. Foto: Mathias Kniepeiss Als offizieller Lichtpartner der DCL setzte Trilux die Rennsitze der Spitzenpiloten gekonnt in Szene. Foto: Mathias Kniepeiss So sehen Sieger aus: Das Team "Veloce Racing" aus Südkorea gewann vor "Drone Sports" aus Russland. Foto: Mathias Kniepeiss

Bei der Auftaktveranstaltung der Drone Champions League in Laax staunten die zahlreichen Zuschauer über die wendigen, ferngesteuerten Fluggeräte, die mit über 140 km/h durch die Superpipe im Schneepark rasten. Im aufregenden Finale triumphierte das Team "Veloce Racing" aus Südkorea über das Team "Drone Sports" aus Russland. Für den richtigen Durchblick – trotz der extremen Bedingungen in frostiger Höhe – sorgten dabei die Beleuchtungsexperten von Trilux. Auf der gesamten Rennstrecke kam die Leuchtenserie Olexeon LED zum Einsatz, die den Piloten hervorragende Kamerasicht während des Wettkampfs bot. Als besonders widerstandsfähige Feuchtraumleuchte trotzte sie selbst den widrigen Verhältnissen auf dem Crap Sogn Gion in Laax. Die dynamische Beleuchtung der acht Rennsitze setzte zudem eindrucksvolle farbige Akzente: Sie wurden eigens von Trilux für die Drone Champions League angefertigt.