Allix-Katalog mit Farb-LEDs und sonnenlichtähnlichen SMD-Leuchtdioden

8.01.2018

Der neue 40-seitige Katalog der Firma Allix, Hersteller von Farb-LEDs und sonnenlichtähnlichen SMD-Leuchtdioden, ist ab sofort bei Eurolighting als Europavertretung von Allix erhältlich.

Die Bauelemente sind in verschiedenen Bauformen sowie in vier verschiedenen Farben in einem Gehäuse verfügbar. Auch bedrahtete Leuchtdioden und UV-Leuchtdioden bietet der Hersteller an. Spezielle Leuchtdioden eignen sich beispielsweise für Ausstellungsdisplays von Wein und Champagner, für Museen und Kunstgalerien sowie zur Aufzucht von Pflanzen mit kundenspezifischem Lichtspektrum.