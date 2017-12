Allianz Arena setzt auf Arena-Experience von Philips

2015 wurde in der Münchner Allianz Arena bereits eine spektakuläre LED-Fassadenbeleuchtung von Philips Lighting in Betrieb genommen. Vor dem Start in die neue Saison nach der Sommerpause 2017 wurde das Stadion nun mit einer hochmodernen, vernetzten LED-Flutlichtanlage und weiteren innovativen LED-Lösungen im Innenraum ausgerüstet.

00 Von links: Karsten Vierke und Robin Johnston, Philips Lighting, und Jürgen Muth, Geschäftsführer der Allianz Arena GmbH. Blick in den Physio-Raum: Flächige One-Space-Leuchten mit ihrer schallabsorbierenden Oberfläche sorgen für Ruhe und Besonnenheit.

Richtschnur für die Allianz Arena war das LED-Beleuchtungssystem Arena-Experience von Philips Lighting. Es umfasst neben dem Flutlicht auch aufeinander abgestimmte Lichtlösungen für die Umkleideräume und Physiobereiche der Spieler, die Tribünen und Zugänge, die Fassade und das Dach bis hin zur Beleuchtung des Parkhauses. Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht natürlich das Spielfeld. Hier liefern 296 LED-Flutlicht-Strahler vom Typ 'Arena Vision' qualitativ hochwertiges Licht für die Aktiven, Zuschauer und Fernsehstationen. Nach Angaben der Betriebsleitung erreicht die Allianz Arena als erstes Fußballstadion in Deutschland allein mit LED-Strahlern das Beleuchtungsniveau 'Elite A', das die UEFA für Stadien fordert, in denen Finalbegegnungen großer internationaler Wettbewerbe wie der Champions League ausgetragen werden können. Besonders wichtig ist dafür eine hohe Lichtqualität, die auch in Superzeitlupe und hoher Auflösung flackerfreie Fernsehbilder ermöglicht. So können die Zuschauer zuhause noch intensiver an der Atmosphäre im Stadion teilhaben. Durch die Gleichmäßigkeit der Lichtverteilung ist es jetzt möglich, von jedem Standpunkt im Stadion aus gleichwertige Bilder zu liefern. Doch modernes Stadionlicht kann heutzutage weit mehr als einfach nur ein Spielfeld beleuchten. Arena-Experience bringt Dynamik in die gesamte Stadionbeleuchtung und schafft damit einen konkreten Mehrwert. Durch die Möglichkeit, mit LED-Lichtquellen bis zu 16 Millionen Farbtöne erzeugen zu können und stufenlos zu verändern, ergeben sich zur Fassadenbeleuchtung sowie für die Gastronomiebereiche im Innern des Stadions vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.