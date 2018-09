Anzeige

Akustikelemente von Kasper mit Lightboxx-Motivkatalog

28.09.2018

Räume kreativ und inspirierend gestalten ohne Umbauten ist möglich. SCHallsauger-Hersteller Kasper hat für seine Akustikelemente einen Themengarten kreiert, der Räume erweitert und in neuem Licht zeigt.

Selbst kleinste Räume werden groß und hell mit den ungewöhnlichen Bildmotiven, die in jedem Format auf Schallsauger- oder LightBoxx-Akustikelementen druckbar sind. Die Umsetzung ist so täuschend echt, dass es mit bloßem Auge nicht erkennbar ist, dass z. B. eine Bibliothek reell nicht begehbar ist. Eine neue Arbeitskultur zieht ein, wenn das Büro plötzlich in den Park hineinführt oder in eine Almhütte.