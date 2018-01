ACE-Award für Breitband-LED SHF-4735 von Osram

2.01.2018

00 Für eine Breitband-LED, die unter anderem in der Lebensmittel-Spektroskopie zum Einsatz kommt, wurde Osram Opto Semiconductors mit dem 'Annual Creativity in Electronics Award' (ACE) 2017 in der Kategorie LEDs und Beleuchtung ausgezeichnet. Durch ihre kompakte Größe kann die SFH-4735 auch in kleine Anwendungen wie zum Beispiel Smartphones verbaut werden.

Bei der Preisverleihung im Silicon Valley im Dezember 2017 wurde Osram Opto Semiconductors den Award ausgezeichnet, der von den beiden Fachzeitschriften EE Times China und EDN für die besten Innovationen der Elektronikbranche vergeben wird.