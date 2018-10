Anzeige

Abstimmung für Leuchte des Jahres 2018 gestartet

16.10.2018

Ab sofort ist es wieder so weit: Die Nominierten für den Titel "Leuchte des Jahres 2018" stehen zur Abstimmung bereit. Auf der Webseite www.leuchte-des-jahres.de kann jeder seinen Favoriten wählen und so mit entscheiden, wer in diesem Jahr den Titel gewinnt.

00 Preisverleihung Leuchte des Jahres 2017 Der Wettbewerb Leuchte des Jahres ist als einziger Wettbewerb eine direkte Abstimmung der Internetuser für eine Leuchte und damit ein direktes Feedback der Verbraucher.

Auch für 2018 suchen wir wieder die Leuchte des Jahres und haben dazu ein Feld von innovativen Leuchten nominiert. Unter den auf der Webseite vorgestellten Leuchten können Sie für Ihren Favoriten abstimmen, und das noch bis zum 16. November 2018. Dabei wird der Wettbewerb, der seit 2003 ausgelobt wird, in diesem Jahr erstmalig unterstützt von Lampenwelt. Der Spezialist für Licht im Internet engagiert sich als Partner und bringt neben Know-how und Wissen zu Trends im Markt für den Wettbewerb auch ein hohes Renommee mit. So werden noch mehr Nutzer von Licht und Leuchten angesprochen, ihren Favoriten zu wählen.