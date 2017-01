Above: Eine neue Pendelleuchte von Louis Poulsen

31.12.2016

Der dänische Leuchtenhersteller Louis Poulsen präsentiert im Februar 2017 mit "Above" eine neue Pendelleuchte des dänischen Designers Mads Odgård. Es ist Odgårds erstes Innenraumbeleuchtungsprojekt für Louis Poulsen.

Above bildet grafisch ein Dreieck und besitzt nach oben hin eine bogenförmige Öffnung, die ein einfaches Kabel freilegt. Das so erzeugte nach unten gerichtete – sowie das sanft nach oben gerichtete Licht tragen zu einem angenehmen und stimmungsvollen Ambiente bei. Das offene Oberteil gibt der Leuchte ihren Namen, verdeckt die Lichtquelle und verleiht der Pendelleuchte einen raffinierten und funktionalen Aspekt. Die Leuchte gibt es in zwei Farben und vier verschiedenen Größen zwischen 175 und 550 mm Durchmesser.

Odgårds Ansatz beginnt stets bei der Funktionalität des Designs – einer Zeichnung von einem Raum und der Arbeit mit einfachen grafischen Silhouetten. Durch und durch Minimalist kreiert er verständliche Produkte, bei denen die Funktion den gleichen Stellenwert einnimmt wie Form und Qualität.

"Ich habe mit Above eine Leuchte entworfen, die voll und ganz meinem Mantra entspricht: Wie viel Einfachheit gilt es beim Design zu wagen? Ich nehme lieber etwas weg, als etwas hinzuzufügen und erinnere mich selbst immer wieder daran, so einfach wie möglich zu werden", so Mads Odgård.