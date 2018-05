84 registrierte Erfindungen von Tridonic 2017

30.05.2018

Innovationen und dafür gehaltene Patente sind ein wichtiger Wettbewerbsfaktor. Mit 84 registrierten Patenten und Gebrauchsmustern beim Österreichischen Patentamt im Jahr 2017 zählt Tridonic zu den drei innovationskräftigsten Unternehmen des Landes. Nach 2015 und 2016 konnte sich das international tätige Lichttechnikunternehmen mit Hauptsitz in Dornbirn damit zum dritten Mal in Folge einen Platz unter den Top Drei sichern.

Tridonic hält aktuell über 2.500 Patente und Patentanmeldungen – neben Schutzrechten beim österreichischen Patentamt gehören dazu auch eine Vielzahl von Europäischen und US-Patenten. "Entdeckungsfreude und Erfindergeist werden bei uns großgeschrieben – und das gilt nicht nur für unseren Forschungs- und Entwicklungsbereich. Innovationsideen entstehen auch in anderen Abteilungen. Der bereichsübergreifenden Zusammenarbeit kommt deshalb eine besonders große Bedeutung zu. Die Platzierung 2017 zeigt auch, dass diese Kooperation gut funktioniert", so Riemer weiter.

Mit seiner Innovationskraft unterstützt Tridonic auch die hohe Patentdichte des Bundeslandes Vorarlberg, wo der Hauptsitz des Lichttechnologieanbieters liegt: Denn gemessen an der Bevölkerung meldete Vorarlberg 2017 am meisten Patente pro Einwohner an. Mit insgesamt 12.000 Patenten jährlich rangiert Österreich im EU-weiten Patentvergleich auf Platz sechs und weltweit auf Platz elf. In ganz Österreich wurden im Vorjahr 2.900 Erfindungen angemeldet und 1.450 Patente und Gebrauchsmuster erteilt.