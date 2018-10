Anzeige

75.000 Besucher sehen die James-Turrell-Ausstellung in Baden-Baden

10.10.2018

Mit "The Substance of Light" präsentiert das Museum Frieder Burda eine in enger Zusammenarbeit mit dem 1943 in Los Angeles geborenen Künstler konzipierte Werkschau. Die Ausstellung dauert noch bis zum 28. Oktober 2018. Mit "Accretion Disk" von James Turrell konnte nun eine der Rauminstallationen für das Haus dauerhaft erworben werden. Eine zusätzliche Attraktion also für alle Besucher der zukünftigen Wechselausstellungen.

00 James Turrell im Frieder-Burda-Museum Baden-Baden, Bild © James Turrell, Foto: Florian Holzherr. James Turrell im Frieder-Burda-Museum Baden-Baden, Bild © James Turrell, Foto: Florian Holzherr. James Turrell im Frieder-Burda-Museum Baden-Baden, Bild © James Turrell, Foto: Florian Holzherr. James Turrell im Frieder-Burda-Museum Baden-Baden, Bild © James Turrell, Foto: Florian Holzherr.

Henning Schaper, Direktor des Museum Frieder Burda: "Noch rund drei Wochen läuft die Ausstellung, und wir rechnen am Ende mit rund 75.000 Besuchern. Damit sind unsere Erwartungen voll erfüllt. Wir freuen uns, dass eine Arbeit von James Turrell nun dauerhaft im Museum verbleibt und von den Besuchern auch in Zukunft zusammen mit den Wechselausstellungen besichtigt werden kann." Und Frieder Burda ergänzt: "Eine James Turrell-Ausstellung in unser Haus zu holen, war immer mein Traum. Umso mehr freue ich mich, dass dieser Traum jetzt in Erfüllung gegangen ist – und wir ihn vor allem mit so vielen Menschen teilen konnten."