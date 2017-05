5. Peters Coating Innovation Forum fand großen Anklang

12.05.2017

Unter dem Motto "Meet the Experts" fanden sich am 29. und 30. März 2017 hochqualifizierte Referenten und marktführende Anlagenhersteller sowie zahlreiche interessierte Teilnehmer aus Elektronik- und Automobilindustrie und der LED-Branche bei Peters in Kempen ein.

Bereits zum 5. Mal nutzten die Teilnehmer die Möglichkeit, sich über Theorie und Praxis von Schutzlackierung und Verguss kundig zu machen. Die Firmen Elget, Hilger u. Kern, KC-Produkte, Modus, Nordson Asymtek, Nordson Dima, SCS, Zestron und Peters informierten u. a. über die Grundlagen und die Grenzen von Schutzlacken und Vergussmassen,

die Vorteile der Reinigung bei Beschichtungsprozessen,

verschiedene Applikationsmöglichkeiten,

UV-Härtung,

die Optimierung des Fertigungsprozesses und

Inspektionsmöglichkeiten.