480-Watt-LED-Konstantleistungsnetzteil von Mean Well bei Schukat

11.09.2018

Mit dem Hvgc-480 nimmt Schukat Electronic das erste 480-Watt-LED-Konstantleistungsnetzteil von Mean Well ins Programm auf. Es kommt den wachsenden Anforderungen an analoge und Dali-Dimmfunktion nach und verfügt zudem über eine intelligente Timer-Dimmung, wie sie für Anwendungen von LED-Speziallampen benötigt wird.

00 Neu bei Schukat: Das LED-Konstantleistungsnetzteil Hvgc-480 von Mean Well

Der Konstantleistungsausgang ermöglicht es, den Ausgangsstrom im vollen Leistungsbereich gemäß den Anwendungsbedingungen anzupassen. Damit lassen sich die Einsatzbereiche maximieren und optimieren. Zu den Kern-Anwendungen gehören neben der Gewächshausbeleuchtung u. a. Stadionbeleuchtung, industrielle Hallenbeleuchtung uvm. Die Hvgc-480-Serie verfügt über ein Metallgehäuse, das mit einem wärmeleitenden Epoxidharz vergossen ist. Damit ist es staub- und wasserdicht und erreicht die Schutzgrade IP65 sowie IP67.