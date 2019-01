3D-Abtastung mit neuen Vcsel-Modulen von Osram

14.01.2019

Osram hat neu entwickelte Vcsel-Dioden aus dem Hause des Tochterunternehmens Vixar vorgestellt. Mit ihnen werden zahlreiche Anwendungen wie 3D-Darstellung oder 3D-Abtastung möglich. Mit der Präsentation der Pplpvcq 850 und Plpvcq 940 genannte Module erweitert Osram Opto Semiconductors die Bidos-Produktfamilie.

Eine Anwendungsmöglichkeit der neuen Vcsel-Dioden (Vertical Cavity Surface Emitting Laser) ist neben dem maschinellen Sehen oder der Gesichtserkennung die sogenannte Objekt- bzw. Architektur-Abtastung. Damit kann das 3D-Abbild eines Raumes erstellt und mit virtuellen Möbeln ausgestattet werden. Beim Einrichten des Wohnzimmers lässt sich so beispielsweise testen, ob das Design der neu ausgesuchten Couch mit dem Raum harmoniert oder ob sie vielleicht zu groß dafür ist.

Neben dem Bild-zu-Bild-Vergleich (2D) ist mit den neuen Vcsel-Modulen nun auch eine 3D-Abtastung möglich, bei der das Messprinzip des Time of Flight (ToF) angewendet wird. Dabei wird die Zeit gemessen, die ein Messignal benötigt, um die Strecke vom Sender über das Zielobjekt bis zum Detektor zurückzulegen. Mit Hilfe einer speziellen Anordnung von Mikrolinsen wird der infrarote Lichtstrahl geformt und so eine besonders homogene Ausleuchtung des Zielbereichs, dem sog. Field of View (FOV) erreicht.

Die beiden neuen Vcsel-Dioden werden in kompakten, schwarzen Gehäusen untergebracht, deren Abmessung lediglich 2,4 mm x 3,3 mm x 1,2 mm beträgt. Je nach Anwendung können Kunden die 2W-Bauteile mit der Wellenlänge von 850 nm (Plpvcq 850) oder 940 nm (Plpvcq 940) wählen. Ein weiterer Vorteil ist die leichte Montage des Vcsel-Chips. Die beiden neuen Produkte stehen im Laufe des ersten Halbjahres 2019 zur Verfügung.