38 Nominierungen für den Deutschen Lichtdesign-Preis 2019

8.04.2019

Die für den Deutschen Lichtdesign-Preis 2019 nominierten Projekte sind jetzt online. In die Endrunde vorgedrungen sind 34 Beleuchtungslösungen in elf Kategorien sowie vier Anwärter für den Nachwuchspreis.

Besonders viele Wettbewerbsteilnahmen unter den insgesamt etwa 140 Einreichungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz wurden in der Kategorie Kulturbauten verzeichnet.

Am 16. Mai werden die Gewinner bei einer Gala in der Historischen Kongresshalle in Wuppertal bekanntgegeben. Dort werden die 500 bis 600 Gäste auch erfahren, wer der Lichtdesigner des Jahres sein wird. Außerdem wird auch in diesem Jahr wieder ein Ehrenpreis für eine Persönlichkeit, die sich um Licht und Beleuchtung verdient gemacht hat, verliehen.