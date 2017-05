3 Produkte von LED Linear erhalten den Red Dot Award

Die Jury hat entschieden: nach der mehrtägigen Bewertung tausender Produkte aus aller Welt erhielten die Leuchten Mars, Lyra und Vesta die begehrte "Red Dot" Auszeichnung. LED Linear hat hervorragendes Design und hohe Qualität vorgezeigt und dies wurde vom Fachgremium des "Red Dot Award: Product Design 2017" mit dem international bekannten Qualitätssiegel gewürdigt.

Für 2017 hatte Red Dot Hersteller und Designer weltweit dazu aufgerufen, ihre Produkte einzureichen. Die rund 40-köpfige Jury aus unabhängigen Designern, Design-Professoren und Fachjournalisten testete, diskutierte und bewertete jedes einzelne Produkt und vergab dabei die "Honourable Mention" für eine gut durchdachte Detaillösung, den Red Dot für hohe Designqualität, und den Red Dot "Best of the Best" für wegweisende Gestaltung. Insgesamt verzeichnete der Wettbewerb dieses Jahr mehr als 5.500 Einreichungen aus 54 Nationen.

Am 3. Juli 2017 erhalten die Red-Dot-Sieger in Essen im Rahmen der "Red Dot Gala" ihre verdienten Urkunden. Fünf Wochen lang zeigt die Sonderausstellung "Design on Stage" in der Zeche Zollverein die prämierten Produkte des Jahres im Rahmen der weltgrößten Schau zeitgenössischen Designs.