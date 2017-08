25 Jahre E-Line von Trilux

30.08.2017

Große Variantenvielfalt, hohe Effizienz, einfache Planung und werkzeuglose Montage: Mit der E-Linie hat Trilux eine besonders leistungsfähige Lichtlösung geschaffen, die seit über zwei Jahrzehnten durch hervorragende Licht- und Produktqualität sowie Flexibilität und Anpassungsfähigkeit überzeugt. Genau durch dieses Zusammenspiel wird die E-Line für Planer, Architekten, Installateure, Großhändler und Betreiber geschätzt. Und die Entwicklung geht stetig weiter: Nach der Einführung von entblendeten Optiken für die Beleuchtung von Bildschirmarbeitsplätzen und der Möglichkeit der Einbindung in Lichtmanagementsysteme folgt zum Jubiläum der nächste Meilenstein mit der Steigerung der Energieeffizienz auf 169 Lumen pro Watt.

Eine für Alles: Jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Lichtband sind in die Konzeption und Weiterentwicklung der E-Linie eingeflossen. Was als zuverlässiges Lichtband für die Industrie begann, wurde über mehrere Generationen zu einer vielseitigen Lösung für Lagerhallen sowie Produktions- und Einzelhandelsflächen. Mit den kürzlich eingeführten entblendeten Optiken konnte Trilux das Spektrum um Büros und Klassenräume nochmals erweitern. Ihre flexible Einsatzfähigkeit verdankt die E-Line der goßen Variantenvielfalt.

Ausgestattet mit Lichtstrompaketen zwischen 4.000 und 20.000 Lumen, acht verschiedenen Optiken, wählbaren Ausstrahlcharakteristika sowie unterschiedlichen Schutzarten eröffnet die E-Line-LED planerischen Spielraum bei der Erfüllung von Beleuchtungsaufgaben. Dabei steht das Lichtband für geprüfte und mit den Sicherheitszertifikaten Enec und Enec+ ausgewiesene Markenqualität.



"Die E-Linie ist eines der variantenreichsten Lichtbänder am Markt. Es meistert zuverlässig nahezu jede Beleuchtungsanforderung, egal ob es sich um ein Projekt aus dem Bereich Industrie, Groß- und Einzelhandel, Büro oder Bildung handelt“, sagt Klaas Keur, Produktverantwortlicher bei Trilux. "Wir sind stets nah dran an unseren Kunden und haben ihre Wünsche im Blick. Im Fall der E-Linie können wir dank der Eigenfertigung am Produktionsstandort Arnsberg seit vielen Jahren auch immer wieder maßgeschneiderte Sonderlösungen auf Basis spezifischer Kunden- und Projektanforderungen entwickeln.

Im Jahr 2016 machten Sonderanfertigungen bereits einen Umsatzanteil von ca. 40 % aus. Auf diese Weise bekommt jeder Kunde genau das, was er braucht und wir verstehen die Anforderungen der einzelnen Applikationen noch besser. Dieses Wissen lassen wir wiederrum in das große Standard-Produktportfolio der E-Line-LED einfließen", ergänzt Keur. Um den Kunden die Planung ihrer Projekte so einfach und übersichtlich wie möglich zu machen, unterstützt Trilux sie mit dem praktischen E-Line-Konfigurator: Mit dem kostenlosen Planungswerkzeug kann das Lichtband online je nach Anforderung ganz einfach und bequem zusammengestellt werden.