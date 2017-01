2.000 Lichtfelder von Insta im Kunstpalast Düsseldorf

10.01.2017

Im Rahmen einer internationalen Ausschreibung erhielt Insta den Auftrag, insgesamt 2.000 Lichtfelder des Düsseldorfer Kunstpalastes zumzurüsten. Das störanfällige System von Leuchtstoffröhren wurde von Insta durch wartungsarme LED-Module ersetzt, mit denen Leistungsaufnahme von 530 kW auf 152 kW reduziert werden konnte.

Seit dem Umbau durch den Architekten Oswald Mathias Ungers und der anschließenden Inbetriebnahme im Jahre 2001 verfügt der Gebäudekomplex der Stiftung Museum Kunstpalast in Düsseldorf über vier große Ausstellungssäle sowie ein Foyer. In allen Räumlichkeiten wird die primäre Beleuchtung mittels decken- und wandbündiger, hinterleuchteter Lichtfelder erzielt. Sie sind in Gruppen von jeweils vier quadratisch angeordneten Einzelfeldern auf einem Raster von 80 x 80 cm in das architektonische Raum-Raster integriert. Im Rahmen der Sanierung und einer internationalen Ausschreibung erhielt Insta den Auftrag, insgesamt 2000 dieser Lichtfelder umzurüsten.

Bisher wurden die Lichtfelder mit Leuchtstofflampen hinterleuchtet. Einzelne Leuchtstofflampen waren regelmäßig defekt, so dass sie mit großem Aufwand in 13m Höhe getauscht werden mussten. Ziel der Sanierungsmaßnahme war es, die Leuchten mit einer qualitiativ hochwertigen, energieeffizienten und wartungsarmen LED-Beleuchtung auszustatten, ohne das äußere Erscheinungsbild des Gesamtsystems Leuchte zu beeinträchtigen. Dafür wurden die bestehenden Leuchtengehäuse von der alten Lichttechnik befreit und mit einem neuen, dimmbaren LED-System von Insta ausgestattet.