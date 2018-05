12.06.2018: Thementag der Trilux-Akademie

29.05.2018

Wie sieht das Büro von morgen aus? Welche Möglichkeiten bieten aktuelle Megatrends wie Digitalisierung, Vernetzung und Globalisierung? Und welche neuen Anforderungen entstehen durch veränderte gesellschaftliche Rahmenbedingungen, etwa den fortschreitenden demografischen Wandel und die gestiegenen Ansprüche der Generation Y an Individualität und Work-Life-Balance? Antworten darauf gibt die Trilux Akademie im Rahmen des Thementags „Workplace changes“. Dieser findet am 12. Juni 2018 in Frankfurt am Main im Showroom des renommierten Büromöbelherstellers Haworth statt.

In Vorträgen und einem praxisnahen Themen-Parcours stellen Experten Trends und Technologien vor. Sie zeigen anhand bewährter Anwendungsszenarien, welche Chancen moderne Raum- und Kommunikationskonzepte in der Praxis bieten. Hintergrund ist die fortschreitende digitale Transformation der Arbeitswelt, wodurch sich auch Strukturen und Prozesse im Büro verändern. Der klassische territoriale Arbeitsplatz wird zunehmend von flexiblen Infrastrukturen und offenen Kommunikationszonen abgelöst, die es erleichtern, in vernetzten Teams an gemeinsamen Projekten zu arbeiten. Gleichzeitig steigt die Bedeutung eines attraktiven Arbeitsumfelds, durch das sich das Wohlbefinden der Angestellten verbessern lässt – mit positiven Effekten auf die Produktivität und Gesundheit, sowie auf die Mitarbeiterbindung. Im Fokus der Veranstaltung "Workplace changes: Reale und virtuelle Einblicke in moderne Bürowelten" stehen zentrale Themen der Arbeitsplatzgestaltung: von der Beleuchtung über die Ergonomie bis hin zur Akustik im Büro.