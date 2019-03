12. Design-Triennale in Mailand

25.03.2019

Der Mailänder Salone steht vor der Türe und die Terminplanungen sind bereits in vollem Gange. Abseits der Messehallen gibt es in der gesamten Stadt viele spannende Veranstaltungen und Installationen zu entdecken.

So auch die von Paola Antonelli kuratierte Triennale di Milano mit dem Thema Broken Nature. Hier besonders sehenswert: der niederländische Beitrag, der das Thema Licht in umfassender Weise beleuchtet:

Unter dem Titel I See That I See What You Don’t See wird Design hier als Problem und Lösung zugleich untersucht. Designer, Künstler und Forscher aus den Niederlanden und dem weiteren Umfeld präsentieren ein vielschichtiges Bild der Beziehung zur Dunkelheit.