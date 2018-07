10 Jahre Light Agentur: "Alles auf Licht!"

Vor 10 Jahren von Dipl. Designer Klaus Liese gegründet, hat sich die Light Agentur ganz dem Thema Licht und guter Beleuchtung verschrieben. Sie berät umfänglich Unternehmen der Lichtbranche - von Leuchtenherstellern über Verbände bis hin zu Einzelhändlern - bei der Konzeption und Entwicklung von Firmenauftritten, Marketingstrategien und Produktportfolios.

Über 25 Jahre Erfahrung in der Beleuchtungsbranche und eine große Leidenschaft für Licht bilden eine solide Basis für die Umsetzung kreativer Ideen in erfolgreiche Projekte – sei es das passgenaue Firmenlogo, der klar strukturierte Produktkatalog oder die innovative neue Leuchtenserie.

Mit freien Mitarbeitern und Kooperationspartnern wie Fotostudios/Fotografen, Filmproduktionsfirmen, Druckereien, Webgestaltern und Konstrukteuren werden Erfolge gestaltet und Kunden ins rechte Licht gesetzt. Als besonderes fruchtbares Projekt kann auch die Zusammenarbeit mit licht.de als dem Kunden der ersten Stunde gefeiert werden. Für licht.de werden unter anderem Broschüren aus der Reihe licht.wissen zu verschiedensten Schwerpunkten rund um LED-Beleuchtung und Lichtplanung erstellt.

Seit der Light+Building 2008 ist die Light Agentur zudem für das Design aller licht.de Messestände verantwortlich. "Wir sind stolz auf das, was wir in den letzten 10 Jahren geleistet haben und freuen uns auf viele weitere, spannende und erfolgreiche Projekte mit zufriedenen Kunden!" so Klaus Liese, kreativer Kopf der Agentur.