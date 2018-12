10. bis 14.03.2019: Lichtwoche Sauerland

14.12.2018

Alle zwei Jahre ist die Lichtwoche Sauerland Treffpunkt namhafter Hersteller, Händler, Ein- und Wiederverkäufer von Leuchten und Lampen. Die mittlerweile zu einer der bedeutendsten Messen avancierte Veranstaltung lädt ein, vom 10. bis 14. März 2019 in die Lichtregion Sauerland zu kommen. Hier erhalten Fachkunden aus dem Groß-, Einzel- und Fachhandel einen geschlossenen Überblick über Neuheiten, Innovationen und Zukunftstrends im Leuchtenmarkt.

Wie in den vorherigen Jahren wird die Organisation der Messe vom Lichtforum NRW übernommen . Gemeinsam mit unterschiedlichen Arbeitskreisen erarbeiten hier die sogenannte "Sprecher" der Lichtwoche Sauerland strategische Aspekte, wobei das Lichtforum NRW die konkrete Organisation übernimmt. Die "Sprecher" der Lichtwoche Sauerland übernehmen im Wechsel jeweils für eine Veranstaltung die Schirmherrschaft und bilden das unternehmerische Gesicht der Messe. Sie vertreten so die Interessen der Teilnehmer gegenüber den Organisatoren. Im Jahr 2019 haben Bernd Müller (Trio Leuchten GmbH) und René Tiefenbacher (Eglo Leuchten GmbH) diese Position übernommen.

Bei der nunmehr neunten Auflage präsentieren sich nach aktuellem Stand 43 Aussteller. Alle marktrelevanten Unternehmen im Lampen und Leuchtenbereich sind anwesend – neben dem regional ansässigen Branchenverbund stellen auch marktführende Unternehmen aus Schweden, Dänemark, Frankreich, Italien, Holland und Österreich aus. Mit den Erfahrungen der letzten Jahre werden wieder über 5.000 Besucher aus mehr als 1.000 Unternehmen (Fach-, Einzel- und Großhändler) aus der ganzen Welt erwartet. Damit sich die Kunden in der Region gut zurecht finden können, werden gedruckte Messeführer zu Standorten und Ausstellern informieren. Auch auf der Webseite (Link s. u.) werden Wegbeschreibungen und Ausstellerinfos dargestellt. Vor Ort signalisieren große leuchtende Kugeln dann im Stadtraum, wo sich die jeweiligen Aussteller befinden.

Qualität, Design und Funktionalität sind und bleiben wichtige Merkmale und Entscheidungskriterien beim Leuchtenkauf. Mittlerweile werden elektronische Geräte im Haushalt jedoch immer "smarter", so dass auch Themen der Vernetzung und Steuerung der Beleuchtung weiterhin Bedeutung in den Kollektionen erhalten werden. Auch Aspekte des Wohlbefindens und das neue Thema Licht und Gesundheit werden eine Rolle spielen.

Die große Kundenparty ist ein Höhepunkt der Lichtwoche Sauerland. In 2019 wird hierfür wieder das Kaiseraus Arnsberg seine Türen öffnen. Am Montag, den 11.03. wird hier bei erstklassiger Verpflegung, spektakuläreren Showeinlagen und toller Musik mit den Kunden gefeiert. Wie in den Jahren zuvor sind zudem Gutscheine für die Partnerhotels der Messe ein fester Bestandteil der Lichtwoche Sauerland. Kunden können diese mit den Karten zur Messeparty ab dem 17. Januar 2019 über die Webseite der Lichtwoche Sauerland anfragen.

Um ein Signal der Wertschätzung für Stadt und Region zu setzen, wird auch die Spendenaktion "Ein Herz fürs Hospiz" neu aufgelegt. Die Aussteller können hierbei blinkende Herzen an ihre Kunden verteilen, wobei der Erlös im Anschluss gespendet wird. Im Jahr 2017 konnten durch die Aktion 13.000 Euro an die Hospiz-Stiftung Arnsberg-Sundern übergeben werden.