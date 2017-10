09.11.2017: LEDclusive-Lichtseminar in Würzburg

18.10.2017

Wer als Experte in Sachen Licht unterwegs ist, dem kommen täglich Begriffe wie Farbtemperatur, CRI, McAdams, Lichtstrom, Lux und noch viele mehr unter. Doch wie steht es mit Detail-Fragen zur Bedeutung dieser und weiterer lichttechnischen Parameter?

Um bei diesen und anderen Themen sattelfest zu sein, bietet das Lichtseminar 2017 von LEDclusive am 9. November 2017 im VCC Vogel Convention Center in Würzburg die Möglichkeit, das Wissen um diese und eine Vielzahl weiterer bedeutungsvoller, lichttechnischer Parameter anschaulich und praxisnah vermittelt zu bekommen.

Das Seminar ist in mehrere Blöcke unterteilt, im Anschluss daran haben die Teilnehmer die Möglichkeit selbst Lichtmessungen mit mobilen Messgeräten durchzuführen.

Auch eigene Leuchtmittel können mitgebracht und vermessen werden.

Des Weiteren bietet der Veranstalter ein ungezwungenes und angenehmes Treffen bereits am Vorabend (08.11.17 ab 19:00 Uhr) in der "Alten Mainmühle" an. Unterhalten Sie sich schon hier mit den Lichtprofis um Reiner Fauser und Tom Reichelt und betreiben Sie Networking. Die Teilnahmegebühr inkl. Verpflegung beträgt 160,- Euro plus USt.